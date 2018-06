Ein sexy Clip sorgt derzeit für Wirbel im englischen Königshaus. Darin ist Meghan Markle der Star.

So sexy

Für einen Videodreh des Magazins "Men's Health" hat Meghan 2013 eine besonders sexy Rolle gespielt. Sie trägt ein transparentes Blüschen, schaut verführerisch in die Kamera. Dann entkleidet sie sich um... zu Grillen! Während sie das rohe Fleisch von allen Seiten brät, flirtet sie weiter in die Kamera und leckt sich schließlich Sauce vom Finger. Eingeblendet wird der Slogan: "Grilling never looked so hot."

Nackt-Affäre

Der Clip alleine dürfte die Queen nur mäßig 'amusen', doch ein Aspekt ist besonders prekär. Meghans heißes Video soll nun hergenommen werden, wenn die Nackt-Foto-Affäre um William und Kate neu verhandelt wird. Damals wurde das Magazin Closer zu einer exorbitanten Strafe verurteilt, weil 2012 Bilder von Herzogin Catherine oben ohne abgedruckt wurden.

Verfahren aufgerollt

Die Paparazzi-Bilder zeigten das Paar in privaten Situationen auf einer Yacht in Süden Frankreichs. Nun soll das damalige Verfahren neu aufgerollt werden unter dem Gesichtspunkt, dass es von Kates Schwägerin eine Reihe intimer Clips oder Fotos gibt, die bislang nicht entfernt wurden. Am 13.6. soll die Anhörung in Versalle auf erneute Aufnahme des Verfahrens sattfinden und gegebenenfalls beschlossen werden.