Die Vorbereitungen in Großbritannien auf die Hochzeit von Prinz Harry und der US-Schauspielerinam 19. Mai laufen und mit ihnen sprudeln die Einnahmequellen. Vorläufiger Höhepunkt im Ausschlachten des Ereignisses: Am Donnerstag, 12.4., kommt eine Biografie Markles auf der Insel auf den Markt. Verfasser ist der britische Autor und Journalist Andrew Morton der schon mit seinem 1992 veröffentlichten Buch "Diana: Her True Story - In Her Own Words" ("Diana, Ihre wahre Geschichte in ihren eigenen Worten") einen Weltbestseller landete. In "Meghan, A Hollywood Princess" schildert Morton Harrys künftige Frau als von dem Wunsch beseelt, eine neue Diana zu werden. Ninaki Priddy, eine Freundin aus Kindertagen, kommt mit der Beschreibung zu Wort: "Sie war schon immer von der Königsfamilie fasziniert. Sie will Prinzessin Diana 2.0 sein."