Meghan Markle begeistert im Braut-Look

Prinz Harrys Verlobtehat am Montag ihren ersten offiziellen Termin mit der Queen absolviert. Die US-Schauspielerin nahm zusammen mit der britischen Königin Elizabeth II. an einem ökumenischen Gottesdienst zum Commonwealth-Tag in der Londoner Westminster Abbey teil.

Die ehemalige Schauspielerinbegeisterte die Menge wie immer mit ihrer offenen Art. Sie freute sich über einen Blumenstrauß eines kleinen Mädchens, berührte das Kind am Arm. Solche Gesten strammen von Prinzessin Diana, die für ihre Herzlichkeit bekannt war. Meghan trug zu dem Auftritt einen weißen Mantel von Amanda Wakeley (rund 10.000 Euro) und ein passendes Kleid in Dunkelblau (etwa 220 Euro). Ihre Tasche ist von Mulberry, die "Darley Satchel" (625 Euro).

Verstehen sich gut: Kate, William, Meghan und Harry

Markle erschien an der Seite ihres, dessen älterem Bruder Prinz William und dessen Frau Kate, Herzogin von Cambridge. Die Hochzeit von Markle und Prinz Harry soll am 19. Mai in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor westlich von London stattfinden. Medienberichten zufolge trat Markle in der vergangenen Woche zur Anglikanischen Kirche über. Königin Elizabeth II. ist formelles Oberhaupt der Anglikanischen Kirche. Markle war bisher Protestantin. Der Enkel der Monarchin und die Schauspielerin hatten ihre Verlobung im vergangenen November bekannt gegeben.