Meghan: Rüpel-Papa führt sie zum Altar

„Ihr Papa wird sie zum Traualtar führen. Er ist schon ganz aufgeregt.“ Ein Familien-Insider verrät in der Daily Mail eines der spannendsten Details zur Traumhochzeit von Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) am 19. Mai auf Schloss Windsor: Nicht wie von der Queen favorisiert, Prinz William, sondern doch der schräge Daddy Tom Markle (73) wird Meghan zum Altar führen!

Sozialhilfe

Für Spannung im Protokoll ist gesorgt: Markle, ein mehrfach Emmy-dotierter Licht-Regisseur haust heute in einem verwahrlosten Bungalow in Mexiko. Nach Privat-Konkurs (2016) lebt er nun von 1.500 Euro Sozialhilfe. Mit ein Grund, warum sein Hochzeits-Frack vom Könighaus gestellt wird: „Die Royals checken alles!“

Familie

Neben ihrem Daddy hat Meghan auch Mama Doria Ragland und ihre Nichte Ashleigh geladen. Nur Halb-Schwester Samatha Grant muss die Traumhochzeit im TV verfolgen. Vielleicht hätte sie die Millionen für das Enthüllungs-Buch über Meghan doch nicht kassieren sollen!

Gästeliste

Die restliche Gästeliste von Meghans Seite her ist illuster: Neben ihren besten Freundinnen Lindsay Roth und Designerin Misha Nonoo gingen die am Donnerstag versandten Einladungen auch an den kanadischen Premier Justin Trudeau, Model Millie Mackintosh, Priyanka Chopra, die Beckhams und ihren Suits-Co-Star Patrick Adams.