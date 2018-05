Meghan: Vom Nummerngirl zur Prinzessin

Anfang. Meghan Markle kam schon in jungen Jahren mit dem Show-Business in Berührung. Ihr Vater Thomas Markle (73) arbeitete als Beleuchter für Top-Serien wie Eine schrecklich nette Familie und wurde sogar mit zwei Emmy-Awards belohnt. Meghan musste dennoch von null anfangen. Im Kampf um begehrte TV-Rollen hatte Markle immer wieder Probleme: „Ich war nicht weiß genug für eine weiße Rolle und nicht schwarz genug für eine schwarze. Ich war das Mädchen genau in der Mitte, für das es keinen Job gab. Nach 24 Mini-Rollen wie zum Beispiel in Knight Rider oder CSI: Miami sollte sich dann aber doch der richtige Job für die Beauty finden.

Ohne die Rolle hätte sie Harry nie getroffen

Durchbruch. 2011 folgte der Durchbruch in der TV-Serie Suits, in der Meghan Markle die weibliche Hauptrolle der Anwaltsgehilfin Rachel Elizabeth Zane spielte. Was sie damals nicht wusste: Ihre Serie schaute auch ihr zukünftiger Ehemann Prinz Harry. Für ihn war sie schon damals seine absolute Traumfrau.