Meghan fastet sich zur Hochzeit

Nicht nur am 19. Mai bei der Hochzeit auf Schloss Windsor sind alle Blicke auf Meghan Markle (36) gerichtet: Die England-Tour unter ständiger Paparazzi-Beobachtung und erst recht die Vergleiche mit Herzogin Kate (36) lassen sie zum Äußersten gehen. Meghan zeigte sich zuletzt in Belfast deutlich erschlankt.

Fasten

Der Grund ist nicht nur der Stress, sondern auch ein strenges Fitness- und Fasten-Programm: Beim Ja-Wort im 450.000-Euro-Brautkleid von Ralph & Russo will sie eine Wespentaille präsentieren. Die Show könnte ihr dabei, so wie einst Pippa bei Kate, just ihre Brautjungfer stehlen: Die kanadische Stylistin Jessica Mulroney (37) glänzt nämlich mit Model-Maßen.

© Getty Images

Training

Auch Harry (33) schwitzt schon vor der Hochzeit: Die Figur für den Garde-Anzug trimmt er im Nobel-Gym KX in Chelsea.