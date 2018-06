Meghan im Dauerstress

Auf Touren

Ein Sportfes­tival in Dublin, eine Gartenparty in der Residenz des britischen Botschafters und ein Moment der Besinnung am Famine Monument. Volles Kultur- und Repräsentationsprogramm statt Flitter­wochen für Prinz Harry (33) und seine Meghan (36). Am 10. Juli jetten die beiden im Auftrag Ihrer Majestät nach Irland. Die erste offizielle Auslandsreise und noch mehr Druck für Meghan.

Bein-licher Auftritt

Zuletzt sorgte die Neoherzogin nämlich für viel Aufregung: Beim Queen’s Young Leaders Award im Buckingham Palace nahm sie – oh shocking! – just neben der Queen eine falsche Sitz­haltung ein: überkreuzte Beine statt Schräglage. Erst nach einem Hinweis von Prinz Harry korrigierte Meghan ihre Position. Dennoch oder gerade deswegen hat die Queen Meghan gerne an ihrer Seite.

