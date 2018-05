Meghan ist die neue Style-Queen

Stil

Wenn Prinz Harrys (33) Verlobte Meghan Mar­kle (36) irgendwo auftaucht, sind alle Augen auf sie gerichtet und vor allem auf die Kleider, die sie trägt. Fashion-Blogger verraten, welche Designer sie trägt und binnen Minuten sind die Outfits nach­gekauft. Meghans Looks sind so gefragt, dass die Modehäuser gar nicht mehr nachkommen und diese jedes Mal ausverkauft sind. Darum ist sie die einflussreichste Mode-Ikone unserer Zeit. Bei Herzogin Kate war es ähnlich. Sie brachte der Modebranche jährlich 1,1 Mil­liarden Euro. Das Königshaus kurbelt die Wirtschaft ex­trem an.