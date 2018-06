Meghan und Kate: Darum herrscht Eiszeit

Herzogin Meghan ist das neueste Mitglied der royalen Familie - wenn man von dem kleinen Prinzen Louis absieht. Die amerikanische Ex-Schauspielerin bringt frischen Wind in den englischen Palast. Zusammen mit ihrem Ehemann Harry steigt ihr Beliebtheitswert beim Volk gerade enorm. Das soll nicht allen anderen Mitgliedern der Königsfamilie passen. Kate, die immer stark unter Druck steht, soll ein wenig eifersüchtig auf ihre Schwägerin sein.

Streng

Sie selbst muss immer perfekt sein und sich an alle Details des höfischen Protokolls halten. Für Meghan werden hier und da Ausnahmen gemacht. Die Queen soll mit Kate, als diese ihrem William frisch angetraut war, viel strenger gewesen sein. Selten kann Kate so unbeschwert mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit herumtollen wie zu diesem Anlass (Lesen Sie alles darüber HIER).

Kate ist selten so gelöst wie hier

Freundschaft mit Camilla

Meghan soll einen besonders guten Draht zu Camilla haben. Laut einigen englischen Medien soll sie sogar daran beteiligt gewesen sein, dass Harry und Vater Charles sich besser verstehen; Harry habe seinem Vater die Affäre mit Camilla nämlich bis jetzt nachgetragen. Kate soll verunsichert sein, wie Meghan genau das schaffen konnte, was schon lange Thema in der Familie ist. Denn William habe noch immer Wut auf Charles - aus demselben Grund wie sein Bruder. Das könnte auch eine Chance für die beiden Frauen sein, sich eng anzufreunden

Natürlich Meghans wichtigster Bezug: Ehemann Harry.

Meghan versteht sich blendend mit Camilla und Charles