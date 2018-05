Meghans Vater kommt nicht zur Hochzeit

Thomas Markle wird seine Tochter Meghan am Samstag nicht zum Altar führen. Dies berichtet das Promi-Magazin "TMZ". Im Vorfeld hatte der 73-Jährige für einen Eklat gesorgt, da er offenbar mit britischen Paparazzi gemeinsame Sache gemacht hat. Sie sollen diverse Szenen gefälscht haben, die als Fotos um die Welt gingen: Markle beim Maßnehmen für den Hochzeitsanzug, beim Blättern in einem Buch über England oder beim Fitnesstraining. Die Bilder brachten ihnen etwa 110.000 Euro ein.



Nachdem der Betrug aufflog, soll sich Markle bei seiner Tochter entschuldigt haben. Laut dem US-amerikanischen Promi-Magazin "TMZ" werde er deswegen auch nicht zur royalen Hochzeit in London reisen, die am Samstag stattfinden. Er wolle Meghan und die britische Königsfamilie nicht in Verlegenheit bringen, so das Portal.

Herzinarkt

Darüber hinaus habe er vor sechs Tagen einen Herzinfarkt erlitten. Dennoch habe er sich aus dem Spital entlassen lassen, um an der Hochzeit seiner Tochter teilnehmen zu können. Nun dürfte er diese Pläne jedoch verworfen haben.