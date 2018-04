Pippa Middleton ist schwanger!

Baby-News in Großbritannien: Wie britische Medien berichten, soll die jüngere Schwester von Herzogin Kate, Pippa Middleton, ihr erstes Kind erwarten. Laut "Sun on Sunday" sei die 34-Jährige in der zwölften Schwangerschaftswoche.



Nach einer Ultraschalluntersuchung letzte Woche soll sie ihrer Familie von den Neuigkeiten berichtet haben. Sie habe zuerst ihrem Mann, dann ihrer Schwester von der Schwangerschaft erzählt.



Überglücklich

Laut der Zeitung seien Pippa und ihr Ehemann James Matthews überglücklich. Außerdem freue sich Kate, die derzeit ihr drittes Kind erwartet, darauf, bald Tante zu werden.