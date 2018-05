Prinz Harry: Seine wilde, nackte Jugend

Prinz Harry und Meghan Markle in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Ja-Wort geben. Der 35-Jährige pflegte lange sein Image als spitzbübischer Heißsporn und begehrtester Junggeselle Großbritanniens. Doch seit einiger Zeit scheint Prinz Harry gereift. Am 19. Mai wollen sichin der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Ja-Wort geben. Der 35-Jährige pflegte lange sein Image als spitzbübischer Heißsporn und begehrtester Junggeselle Großbritanniens. Doch seit einiger Zeit scheint Prinz Harry gereift.

Eskapaden

Harry the Nazi" - für seine Eskapaden und Fehltritte als Jugendlicher musste sich Prinz Harry wohl so manches Donnerwetter hinter den dicken Schlossmauern anhören. Der Rotschopf konsumierte Drogen, Alkohol und mindestens einen Goldfisch. Im Elite-Internat Eton hagelte es schlechte Noten, aber seine Zukunft sah der waghalsige Prinz ohnehin als Polostar zu Pferde. Und die hübschen Mädchen lagen ihm in Scharen zu Füßen - dem "Robbie Williams der Royals", wie er damals auch genannt wurde. "Party-Prinz" oder "the Nazi" - für seine Eskapaden und Fehltritte als Jugendlicher musste sich Prinz Harry wohl so manches Donnerwetter hinter den dicken Schlossmauern anhören. Der Rotschopf konsumierte Drogen, Alkohol und mindestens einen Goldfisch. Im Elite-Internat Eton hagelte es schlechte Noten, aber seine Zukunft sah der waghalsige Prinz ohnehin als Polostar zu Pferde. Und die hübschen Mädchen lagen ihm in Scharen zu Füßen - dem "Robbie Williams der Royals", wie er damals auch genannt wurde.

Sensibel

Meghan ist geschieden, dunkelhäutig, US-Amerikanerin und eine Bürgerliche - längst nicht jedem passt das in Großbritannien. Auch wenn Harry lange einen Ruf hatte als pubertäres Raubein mit dem Hang, über die Stränge zu schlagen: Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, so lautet sein vollständiger Name, ist sensibel und verletzlich. Als sich im vergangenen Sommer der 20. Todestag seiner Mutter Diana näherte, die bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen war, berichtete er erstmals öffentlich von seinen psychischen Problemen nach dem großen Verlust. "Ich habe den Kopf in den Sand gesteckt und mich geweigert, an meine Mutter zu denken", sagte Harry, der erst zwölf Jahre alt war, als Prinzessin Diana starb. Seine Reaktion habe Auswirkungen auf sein Privatleben und seine Arbeit gehabt. Harry litt nach eigenen Angaben unter Angstzuständen und stand mehrmals kurz vor einem Zusammenbruch. Erst mit 28 Jahren nahm er psychologische Hilfe in Anspruch. Seine Aggressionen baute er mit Hilfe des Boxsports ab. Ein Frauenschwarm ist er immer noch, aber nun in festen Händen. Bei der Wahl seiner Braut waren dem Royal die gesellschaftlichen Konventionen des britischen Königshauses schnuppe. Er ist seinem Herzen gefolgt.ist geschieden, dunkelhäutig, US-Amerikanerin und eine Bürgerliche - längst nicht jedem passt das in Großbritannien. Auch wenn Harry lange einen Ruf hatte als pubertäres Raubein mit dem Hang, über die Stränge zu schlagen: Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, so lautet sein vollständiger Name, ist sensibel und verletzlich. Als sich im vergangenen Sommer der 20. Todestag seiner Mutter Diana näherte, die bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen war, berichtete er erstmals öffentlich von seinen psychischen Problemen nach dem großen Verlust. "Ich habe den Kopf in den Sand gesteckt und mich geweigert, an meine Mutter zu denken", sagte Harry, der erst zwölf Jahre alt war, als Prinzessin Diana starb. Seine Reaktion habe Auswirkungen auf sein Privatleben und seine Arbeit gehabt. Harry litt nach eigenen Angaben unter Angstzuständen und stand mehrmals kurz vor einem Zusammenbruch. Erst mit 28 Jahren nahm er psychologische Hilfe in Anspruch. Seine Aggressionen baute er mit Hilfe des Boxsports ab.

Diashow Meghan & Harry: Ihre schönsten Bilder © APA/AFP/POOL/YUI MOK © APA/AFP/POOL/YUI MOK © UK Press via Getty Images Wie immer herzlich: Meghan und ein kleines Mädchen. © Samir Hussein/WireImage Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle hat am Montag ihren ersten offiziellen Termin mit der Queen absolviert. Die US-Schauspielerin nahm zusammen mit der britischen Königin Elizabeth II. sowie William und Kate an einem ökumenischen Gottesdienst zum Commonwealth-Tag in der Londoner Westminster Abbey teil.

© UK Press via Getty Images Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle hat am Montag ihren ersten offiziellen Termin mit der Queen absolviert. Die US-Schauspielerin nahm zusammen mit der britischen Königin Elizabeth II. sowie William und Kate an einem ökumenischen Gottesdienst zum Commonwealth-Tag in der Londoner Westminster Abbey teil. © APA/AFP/POOL/PAUL GROVER Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle hat am Montag ihren ersten offiziellen Termin mit der Queen absolviert. Die US-Schauspielerin nahm zusammen mit der britischen Königin Elizabeth II. sowie William und Kate an einem ökumenischen Gottesdienst zum Commonwealth-Tag in der Londoner Westminster Abbey teil. © WireImage/Getty Bei eisigen Temperaturen haben Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle erstmals offiziell Schottland besucht. Zahlreiche Schaulustige versammelten sich am Dienstag vor dem Schloss von Edinburgh. Das Paar sprach vor allem mit Kindern, die stundenlang gewartet hatten. Shetlandpony "Cruchan IV", das Maskottchen des Royalen Regiments von Schottland, bekam Streicheleinheiten. © Getty Images Meghan erschien im dunklen Hosenanzug und mit Regenschirm zur Verleihung im regnerischen London.

© Getty Images Bei der Verleihung werden jährlich verwundete, verletzte und kranke Soldaten gefeiert, die an sportlichen und abenteuerlichen Herausforderungen teilgenommen haben. Harry diente selbst jahrelang in der Armee und setzt sich seitdem für Kriegsversehrte ein. © Getty Images Für Lacher im Saal sorgte der Moment, als die 36-Jährige auf der Bühne einen Preis überreichen wollte, ihr Co-Präsentator aber zunächst die Liste der Nominierten nicht finden konnte. Markle überspielte die Panne mit einem Lächeln und versuchte immer wieder zu helfen.

© Getty Images Der funkelnde Ring. © Samir Hussein/WireImage Am 9.1 : Das Paar traf am Nachmittag im Stadtteil Brixton ein, um den Sender Reprezent 107.3 FM kennenzulernen. Dort wird Jugendlichen die Arbeit in den Medien nahegebracht. Sie sollen dadurch auch sozial gefestigt werden.

© Samir Hussein/WireImage Die beiden kuschelten sich eng aneinender - muss Liebe schön sein! © Samir Hussein/WireImage Meghan wirkte bei dem Auftritt schüchtern! © Getty Images Zusammen mit dem Rest der royalen Familie ging es am 25.12. in die Kirche in Sandringham. © Getty Images Zusammen mit dem Rest der royalen Familie ging es am 25.12. in die Kirche in Sandringham. © Getty Images Kate und Meghan unterhielten sich nett am Weg. © Getty Images Harry erklärt seiner Meg alles. © Getty Images Hofknicks und Verbeugung für die Queen. © Reuters Prinz Harry und Meghan Markle haben sich am Freitag, 1.12.. erstmals als verlobtes Paar der Öffentlichkeit präsentiert. © Samir Hussein/WireImage Partnerlook in dunklen Wollmänteln! © Reuters Im mittelenglischen Nottingham nahmen sie ein Bad in der Menge und genossen das offensichtlich. © Reuters Sie unterhielten sich gut gelaunt mit Passanten und schüttelten unzählige Hände. Markle trug einen dunkelblauen zweireihigen Mantel. Harry kam ebenfalls im dunklen Mantel mit beigem Schal.

© Reuters Das Paar war zum Welt-Aids-Tag nach Nottingham gekommen und traf sich dort mit Vertretern von Organisationen, die HIV-Infizierte unterstützen. Beide sind seit Jahren stark sozial engagiert.

© Getty Images © Getty Images © Reuters © Photo Press Service/www.pps.at Ein schönes Paar! Hand in Hand traten sie im "Weißen Garten" des Kensington-Palasts in London vor die Kameras.

© Photo Press Service/www.pps.at Die 36-jährige Markle trug einen kurzen weißen Mantel, der drei Jahre jüngere Harry einen dunkelblauen Anzug. Sie sei "so glücklich", rief Markle den Fotografen zu. Harry sagte, er sei "außer sich vor Freude". Die Ortswahl für den Fototermin gilt als symbolisch: Der Garten war erst in diesem Sommer in Erinnerung an Harrys 1997 verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, neu bepflanzt worden. © Photo Press Service/www.pps.at Obwohl er in der Thronfolge weit abgeschlagen ist, setzt Prinz Harry durch seine Verlobung mit Meghan Markle neue Maßstäbe im britischen Königshaus. Die US-Schauspielerin ist nicht nur drei Jahre älter als Harry, sie ist auch geschieden und hat über ihre Mutter afroamerikanische Wurzeln. Viele Briten sehen darin einen Schritt zu mehr Akzeptanz für ethnisch gemischte Paare und einen Sieg der Liebe über rückwärtsgewandte Konventionen jeglicher Art.

© Photo Press Service/www.pps.at © Photo Press Service/www.pps.at Der Verlobungsring besteht aus drei Diamanten - ein großer in der Mitte und zwei kleinen an der Seite, die aus Dianas Besitz stammen. © Photo Press Service/www.pps.at © Getty Images In Toronto bei den "Invictus Games" im Oktober sah man die beiden zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. © Getty Images Meghan schaut ihren Hary verliebt an... © Samir Hussein/WireImage ... er nimmt sie in den Arm... © WireImage © Samir Hussein/WireImage © WireImage Ein zarter Kuss... © WireImage © WireImage © WireImage Auch im Tageslicht zeigen die beiden ihre Liebe: Alle dürfen es sehen! © WireImage © WireImage © WireImage © WireImage 1 / 46

Strip-Billard

Seine Fehltritte basierten auf einem Mix aus Wut, Naivität und Rebellion. Für einen Auftritt mit einer Hakenkreuzbinde auf einer Kostümparty musste der Enkel von Königin Elizabeth II. sich öffentlich entschuldigen. Scheidungskind, dann die Mutter tot: "Er hätte etwas mehr elterliche Führung gebraucht", meint Penny Junor, die mehrere Bücher über die Royals geschrieben hat. Nach der Schule arbeitete Harry in einem Waisenhaus im afrikanischen Lesotho. Kameradschaft fand er in seinen zehn Jahren beim Militär, auch bei Einsätzen in Afghanistan. "Ich renne gern durch einen schlammigen Wassergraben und schieße, so bin ich eben", sagte Harry. Aber auch hier handelte er sich mächtig Ärger ein, als er das Schießen vom Hubschrauber aus sinngemäß mit Konsolenspielen verglich. Vor über fünf Jahren gelangten Nacktaufnahmen an die Öffentlichkeit, die "Dirty Harry" - wie er oft genannt wurde - beim Strip-Billard mit Schönheiten in einem Luxushotel in Las Vegas zeigten.

Liebenswert

Königshaus schnell. Harrys Kehrtwende mit fast Ende 20 und eine geschickte PR-Kampagne taten ihr Übriges. Heute glänzt der 33-Jährige durch soziales Engagement: Er setzt sich vor allem für psychisch Kranke und Veteranen ein. Für seine "Invictus Games", einen Sportwettbewerb für Kriegsversehrte, ließ er sich etwas Besonderes einfallen: Er lieferte sich mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und dessen Frau Michelle ein Twitter-Duell mit Videobotschaften. Harry gewann - er hatte den Joker gezogen und die Queen mit ins Boot geholt. "Oh really? Please", sagt sie zu einem Video der Obamas. Der Tweet wurde zum viralen Hit. Hinzu kommt Harrys warmherzige und unkomplizierte Art: Er albert mit Kindern herum, umarmt Senioren, die er als treue Fans in der Menge wiedererkennt, feuert völlig perplexe Marathon-Läufer an oder rubbelt Kriegsversehrten bei den "Invictus Games" vor lauter Freude über deren Sieg so richtig über den Kopf. Und er ist konsequent. Doch die Briten verziehen dem Rebell imschnell. Harrys Kehrtwende mit fast Ende 20 und eine geschickte PR-Kampagne taten ihr Übriges. Heute glänzt der 33-Jährige durch soziales Engagement: Er setzt sich vor allem für psychisch Kranke und Veteranen ein. Für seine "Invictus Games", einen Sportwettbewerb für Kriegsversehrte, ließ er sich etwas Besonderes einfallen: Er lieferte sich mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und dessen Frau Michelle ein Twitter-Duell mit Videobotschaften. Harry gewann - er hatte den Joker gezogen und die Queen mit ins Boot geholt. "Oh really? Please", sagt sie zu einem Video der Obamas. Der Tweet wurde zum viralen Hit. Hinzu kommt Harrys warmherzige und unkomplizierte Art: Er albert mit Kindern herum, umarmt Senioren, die er als treue Fans in der Menge wiedererkennt, feuert völlig perplexe Marathon-Läufer an oder rubbelt Kriegsversehrten bei den "Invictus Games" vor lauter Freude über deren Sieg so richtig über den Kopf. Und er ist konsequent.

Meghan als Anker