Prinz Harrys heimliche Affären

Brisant

Am 19. Mai tritt Prinz Harry (33) mit seiner Meghan Markle (36) vor den Traualtar. Doch die Suits-Darstellerin soll nicht der erste Hollywood-Star gewesen sein, den Prinz Harry (33) mit nach Hause genommen hat. Adels-Expertin Katie Nicholl schreibt in ihrem Enthüllungsbuch Harry: Life, Loss, and Love, dass der umtriebige Royal unter anderem eine Affäre mit Schauspielerin Scarlett ­Johansson oder Cameron Diaz gehabt haben soll. Auch bei Pop-Queen Madonna soll er es versucht haben. Auch, wenn Markle nicht der erste Star in Harrys Leben war, sie ist – vorausgesetzt die Ehe hält – immerhin der letzte.