Endlich weiß die Welt Bescheid, wie der kleine Prinz von Kate und William heißt: Louis Arthur Charles. Der offizielle Titel des Kindes sei Prinz Louis von Cambridge.

Royales Baby

Erst am Montag, 23. 4., wurde der kleine Bub von Kate und William im "Lindo Wing" des "St. Mary's Hospital" geboren. Um 11.01 war es so weit und nur Stunden später traten die Eltern mit ihrem kleinen Prinzen vor die Presse. (Lesen Sie hier alles über Kates Auftritt). Prinz Louis, der 3,872 Kilo bei seiner Geburt wog, steht auf Platz fünf der Thronfolge und hat somit Prinz Harry um ­einen Platz verdrängt.

Traditionelle Wahl

Doch, woher kommt der Name des dritten Kindes von Kate und William? Louis ist ein bekannter Name für Royals. Viele französische Könige hießen so. Auch William und Söhnchen George tragen den Namen hinter ihrem ersten Vornamen. Laut Sun könnte die Wahl eine Hommage an Louis Mountbatten sein, dem Onkel von Queen-Gemahl Prinz Philip, der auch in Charles' Leben eine große Rolle spielte. Er wurde von einer Bombe der IRA im August 1979 getötet. Arthur wiederum ist ein Name, der sehr oft bei den britischen Royals vergeben wird. William trägt auch diesen. Charles wiederum ist eine eindeutige Referenz auf Williams Vater. Zusammen ist die Wahl, wie schon bei den zwei Kindern zuvor, eine klassische, die sich gut macht im Licht der Öffentlichkeit.