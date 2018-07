Prinz Louis: Offizielle Tauffotos sind da

Prinz Louis, das jüngste Kind von William und Kate, war bei seiner Taufe von Familienmitgliedern umringt. Die Queen und Prinz Philip waren zwar nicht anwesend, dafür aber Prinz Charles, Camilla und die Eltern von seiner Mama Kate.

Intime Atmosphäre

Matt Holyoak ist der Fotograf, der die schöne Atmosphäre des Tages eingefangen hat. Er durfte in der Vergangenheit schon öfter die royale Familie ablichten. Sein Stil zeichnet sich damit aus, dass er Menschen mit ihrem Charakter einfängt, und nicht in einer einstudierten Pose. Das kann man gut daran erkennen, dass auf einigen Bildern nicht alle Mitglieder der englischen Königsfamilie in die Kamera schauen.

© CAMERA PRESS/Matt Holyoak/The Duke and Duchess of Cambridge via Getty Images

Enge Familie

© CAMERA PRESS/Matt Holyoak/The Duke and Duchess of Cambridge via Getty Images

Louis mit seinen Eltern und Geschwistern

© CAMERA PRESS/Matt Holyoak/The Duke and Duchess of Cambridge via Getty Images

Louis und seine Mama Kate

Aufreger

Prinzessin Charlotte hat mit dieser Aktion nach der Taufe des Bruders für Lacher gesorgt. Auch die spezielle Torte, die beim anschließenden Tee serviert wurde, war ungewöhnlich.

Prinz Louis war am 23. April im Londoner St. Mary's Hospital auf die Welt gekommen. Noch am selben Tag hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt, als sich Mama Kate und Papa William mit ihm vor dem Eingang der Geburtsklinik zeigten. Louis ist das dritte Kind des Paares nach Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3). Er steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge.

Diashow Süße Taufe von Prinz Louis: Alle Bilder © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI 1 / 13