Prinz Louis: Queen kommt nicht zur Taufe

Am 23. April wurde das jüngste Kind von William und Kate im St. Mary's Hospital in London geboren. Kate strahlte nur Stunden danach auf der Treppe des Krankenhauses, als sie ihren kleinen Prinzen mit nach Hause nahm. Der Auftritt sorgte für einigen Wirbel im Netz (Lesen Sie hier nach).

Zeremonie

Am 9. Juli wird Louis nun getauft. Aus diesem Anlass wird die Familie zum ersten Mal zusammen zu sehen sein: Kate, William, George, Charlotte und der kleine Täufling. Um 17.00 beginnt die Zeremonie in der Kapelle des St. James's Palace in London und dauert nicht ganz 40 Minuten. Laut britischen Medien wird er, wie nahezu alle Mitglieder der britischen Royals, über dem Lilien-Becken mit dem gesegneten Wasser aus dem Fluss Jordan, benetzt. Das Taufbecken wurde 1840 anlässlich der Geburt von Queen Victoria gefertigt. Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury führt die anglikanische Zeremonie durch. Louis wird eine Replik des Traditions-Taufkleides tragen, das ebenfalls für Queen Victoria angefertigt wurde. In das wurden schon seine Geschwister gehüllt.

© Getty

Louis und Schwester Charlotte

Taufpaten

Endlich ist bekannt, wer die ehrenvolle Aufgabe übernehmen darf und Louis als Taufpaten in seinem Leben begleiten wird. Fast nur Freunde der Familie dominieren die Liste der sechs Personen. Es sind: Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Robert Carter, Lucy Middleton.

Gäste

Nur die engste Familie wird dabei sein, wenn Louis getauft wird. Um die 30 Leute sollen geladen werden. Darunter die Geschwister von William und Kate sowie die Großeltern. Die Queen und Gemahl Prinz Philip sind laut der Aussendung des Palastes nicht angekündigt.

Sorge

Die Twitter-Community ist besorgt um die Queen:

Diashow Kate & Will: So süß ist Prinz Louis © Getty Images Der kleine Prinz kam am 23. 4. auf die Welt. © Getty Images Gut geschützt gegen den Wind. © Getty Images Stunden nach der Geburt ging es wieder heimwärts. © Getty Images Papa Will trägt seinen kleinen Sohn. © WireImage/Getty © WireImage/Getty "Jetzt müssen wir und dreifach Sorgen machen", scherzt Will. © Getty Images Prinz George und... © WireImage/Getty ...Prinzessin Charlotte waren mit die Ersten, um das Baby zu begrüßen. © WireImage/Getty © WireImage/Getty © WireImage/Getty © WireImage/Getty 1 / 12