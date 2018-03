Prinzessin Madeleine: So heißt 3. Kind

In der Nacht auf Freitag, 9.3., hat die schwedische Prinzessin Madeleine (35) ihr drittes Kind bekommen. Um 0.41 wurde das Kleine Mädchen (3.465 Gramm und 50 Zentimeter) in Stockholm geboren. Papa Chris war bei der Geburt dabei, sein erstes Statement: "Wir sind sehr glücklich über das neue Familienmitglied und dass Leonore und Nicolas endlich ihr lang ersehntes Geschwisterchen haben. Die freuen sich aufs Kennenlernen ihrer kleinen Schwester." Wie sehr sich Leonore und Nicolas über das kleine Mädchen freuen, sieht man an den entzückenden Bildern.

Jetzt ist auch schon der Name bekannt. Das kleine Mädchen wird Adrienne Josephine Alice heißen.