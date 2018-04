Rätselraten um Namen des Baby-Prinzen

Am Montag sind Herzogin Kate (36) und Prinz William zum dritten Mal Eltern geworden. Die beiden lassen die Welt jedoch ganz schön zappeln, wenn es um den Namen ihres kleinen Prinzen geht. Donnerstagnachmittag (zu Redaktionsschluss) war noch immer nicht bekannt, wie er heißen soll. Prinz William scherzte jedoch gegenüber der Presse, dass sein Name etwa Alexander oder Jerry sein könnte. Wie ernst es ihm mit dieser Aussage war, weiß nur die royale Familie.

Diashow Kate & Will: So süß ist Baby Nummer 3! © Getty Images Der kleine Prinz kam am 23. 4. auf die Welt. © Getty Images Gut geschützt gegen den Wind. © Getty Images Stunden nach der Geburt ging es wieder heimwärts. © Getty Images Papa Will trägt seinen kleinen Sohn. © WireImage/Getty © WireImage/Getty "Jetzt müssen wir und dreifach Sorgen machen", scherzt Will. © Getty Images Prinz George und... © WireImage/Getty ...Prinzessin Charlotte waren mit die Ersten, um das Baby zu begrüßen. © WireImage/Getty © WireImage/Getty © WireImage/Getty © WireImage/Getty 1 / 12

Trauzeuge

Wie der Kensington-Palast gestern verkündete, hat Prinz William neben seinem dritten Kind noch eine weitere große Aufgabe, die auf ihn zukommt: Prinz Harry (33) hat ihn gefragt, ob er sein Trauzeuge werden will. Diese Rolle nimmt William natürlich dankend an. Am 19. Mai ist es dann endlich so weit, dann werden Meghan und Harry vor den Traualtar treten.