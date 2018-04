Royaler Baby-Name: Alle tippen auf...

Der Name Artur liegt laut britischen Medien ganz weit vorne, wenn es um die Wahl für den jüngsten Spross vongeht. Noch werden wir uns wenige Tage vertrösten müssen, bis das Geheimnis enthüllt wird. Einen Tag nach der Geburt des dritten Kindes von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) sollen Salutschüsse für den kleinen Prinzen abgefeuert werden. Das teilte die britische Armee am Dienstag, 24.4., per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Demnach sollen um 14.00 Uhr (15.00 Uhr MESZ) Kanonen im Londoner Hyde Park und am Tower abgefeuert werden.