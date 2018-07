Ob ihr die zahlreichen Verpflichtungen seit der Hochzeit auf den Magen schlagen?

Sehr schlank

Herzogin Meghan wirkt auf neuen Bildern äußerst dünn und sehr zerbrechlich. Bei einem Empfang im Londoner Marlborough House, der anlässlich eines Jugendwettbewerbs stattfand, strahlten Meghan und Harry. Sie dürften sich beide in ihren neuen Rollen als Herzog und Herzogin von Sussex sehr wohl fühlen. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt ihnen sehr am Herzen, wie beide schon öfter in Interviews betonten.

© GettyImages

Meghan ist eine herzliche Person

Öffentliche Person

Meghan trug ein knallgelbes Kleid des US-Designers Brandon Maxwell um 1.595 Euro. Auffällig bei diesem Look waren Meghans dünne Fesseln und die Handgelenke. Ob sich Meghan bereits daran gewöhnt hat, nicht nur den royalen Pflichten zu entsprechen, sondern auch daran, dass als öffentliche Person ständig alle Blicke auf ihren Körper gerichtet sind?

© GettyImages

Verliebte Blicke - Meghan und Harry

Erste Dienstreise als Paar

Am 10. und 11.7. geht es für Meghan und Harry nach Irland. Es ist ihre erste offizielle gemeinsame Reise im Dienste der Krone als frisch vermähltes Ehepaar.