So servierte Meghan ihren ersten Mann ab

Bevor Meghan Markle und Harry am 19. Mai zusammen zum Traualtar schreiten, müssen die beiden noch einiges über sich ergehen lassen. Ein Film zu ihrer Romanze wird Tage vor dem Royal Wedding ausgestrahlt und dieser Tage erscheint ein Enthüllungsbuch über Meghan.

Royaler Skandalautor

Autor ist einer, der schon Übung hat im Verfassen royaler Lebensgeschichten: Andrew Morton. Er hat bereits einige Bücher über Prinzessin Diana verfasst. Sein neues Werk: "Meghan, A Hollywood Princess" wird im April erscheinen. Darin ist einiges über die private Vergangenheit der Schauspielerin zu lesen. Bereits bekannt war, dass sie in erster Ehe mit dem Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet war. Doch wie die Ehe endete, das will Morton ganz genau wissen und verkündet es in seinem Buch. Nach einer großen Hochzeitsparty, die mehrere Tage dauerte, soll die Beziehung bald kompliziert geworden sein.

Per Post

Meghan drehte für ihre Rolle in "Suits" in Canada, Engelson lebte in New York. Trotz Schwierigkeiten soll das Aus für Engelson komplett aus heiterem Himmel gekommen sein und die Art und Weise mehr als ungewöhnlich. Morton zitiert einen Freund des Paares, der im Buch schildert, dass Meghan ihren Verlobungs- und Ehering per Einschreiben postalisch an ihren Ex schickte. 2013 folgte die Scheidung.