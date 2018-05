So süß ist Baby Louis

Der Kensington ­Palace hat jetzt die ersten ­offiziellen Schnappschüsse von Babyprinz Louis Arthur Charles von Cambridge veröffentlicht – und die ganze Welt ist entzückt. Wie schon die ersten Bilder von seinen Geschwistern Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3), soll Mama Kate (36) auch die neuesten Fotos im Kensington Palace selbst geschossen haben.

Auf einem der beiden Bilder liegt Baby Louis ganz in Weiß gekleidet zufrieden auf einem Polster. Die Augen geöffnet, herziger Blick, der kleine Prinz sieht entspannt und zufrieden aus. Auf dem zweiten Foto ist sein Schwesterchen Prinzessin Charlotte zu sehen, die ihrem friedlich schlafenden kleinen Bruder einen sanften Kuss auf die Stirn gibt. Sie hat ihn schon ins Herz geschlossen.

© Getty

Prinzessin Charlotte hat ihn ins Herz geschlossen

Louis war am 23. April im St. Mary’s Hospital in London zur Welt gekommen. 3,8 Kilo wog der Sprössling. Papa William (35), Prinzessin Charlotte und Prinz George besuchten das neue Geschwisterchen. Charlotte begeisterte dabei die Dutzenden Fotografen, die vor der Klinik warteten. Schüchtern lächelnd winkte die Prinzessin den Journalisten und Royal-Fans zu.

© Getty

Prinz Louis steht nun an fünfter Stelle der Thronfolge

Prinz Louis steht nun an fünfter Stelle der Thronfolge – nach Opa Charles, Vater William, Bruder George und seiner Schwester Charlotte. Williams Bruder Prinz Harry, der am 19. Mai die ­US-Schauspielerin Meghan Markle in Windsor heiraten wird (siehe unten), rutschte durch den kleinen Royal vom fünften auf den sechsten Platz der Thronfolge. Louis ist das sechste Urenkelkind von Queen Elizabeth II. (92).

© APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Noch 12 Tage: Countdown zur Hochzeit des Jahres

Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) heiraten am 19. Mai. 1.500 Kame­rateams sind akkreditiert, ein weltweites Milliarden-TV-Spektakel. 2.640 Personen sind auf Schloss Windsor eingeladen, darunter 1.200 Vertreter der Gesellschaft aus allen Teilen Großbritanniens. Dabei auch die 12-jährige Amelia Thompson, die das Manchester­attentat überlebte. Oder Philip Gillespie (30), ein Armeeveteran, der im Afghanistaneinsatz durch eine Explosion ein Bein verlor. Zum eigent­lichen Hochzeitsempfang nach der Trauung in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor werden 600 Gäste erwartet. Meghan wird eine 110.000 Euro teure Robe des Designerduos Ralph & Russo tragen, ihr Vater Thomas führt sie zum Traualtar.