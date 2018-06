Prinz William bereist derzeit den Nahen Osten. Dort wurden ihm die Kultur, Innovationen und Traditionen des Landes vom jordanischen Kronprinzen, Hussein bin Abdullah, nähergebracht. Sein Besuch in Jordanien hat wegen eines Fotos vom WM-Match für Aufsehen gesorgt. Das Spiel England gegen Panama schauten die zwei Royals gemeinsam und hatten in legerer Kleidung viel Spaß dabei. Und das Netz hat nur Augen für den 23-jährigen Königsspross.

Und das Netz kriegt sich kaum ein. Viele finden den jordanischen Prinzen nämlich mehr als ansprechend...

Crown prince of Jordan is fineeeee???????? pic.twitter.com/n2e7RfQIgj — Hani Lee (@HaniLee1) 24. Juni 2018

Das ist der jordanische Kronprinz

Hussein bin Abdullah wurde 1994 in Ammann geboren. Er ist der älteste Sohn von König Abdullah II. Und Königin Rania, die insgesamt vier Kinder haben. Hussein hat Geschichte in Washington studiert und 2017 eine Ausbildung der Militärakademie in Sandhurst beendet. Jetzt soll der Thronfolger stärker in die täglichen Agenden seines Königreiches eingebunden werden: Er macht sich stark für Waisen, Kriegsverletzte und die Politik in seinem Land.

Hussein volontiert in einem Waisenhaus

Fußball ist sein fixes Hobby

Mit seiner Mutter, Königin Rania, die als eine der schönsten Frauen der Welt gilt.