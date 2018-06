William: Daher hat er Narbe auf der Stirn

Meistens fällt sie gar nicht auf, nur wenn das Licht bei einem Bild gerade so fällt, dass sie betont wird: die zentimeterlange Narbe auf der rechten Seite der königlichen Stirn von Prinz William.

Kleines Mädchen fragte

Doch woher kommt sie? Wie lange ist sie schon da? Bei einem Besuch in einer Klinik in Liverpool war es wieder so weit und die Narbe fiel auf. William hat sich zu ihrer Herkunft bereits 2009 geäußert, als ihn ein kleines Mädchen in einer Kinderklinik dazu befragte. Der damals 26-Jährige meinte, dass sie bei einem Golfspiel entstanden sei. "Wir waren auf einem Übungsareal und eines Golfplatzes und das Nächste, was ich spürte, war, wie mich ein Siebener-Eisen aus dem Nichts am Kopf traf."

Eigener Name

Ein Freund, den er nicht nannte, habe ihn unglücklich beim Spielen erwischt. Sogar einen Namen hat die bleibende "Erinnerung": Es ist eine Harry-Potter-Narbe, sagte William, da sie auch manchmal, wie jene des berühmten Zauberlehrlings, leuchten würde.