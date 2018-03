Wirbel um Teaser zu Harry-Meghan-Romanze

Am 19. Mai ist es so weit, dann zählt Meghan Markle (36) auch auf dem Papier zur königlichen Familie. Sechs Tage vor der royalen Hochzeit wird im US-Fernsehen ein Film über das Liebesleben von Prinz Harry und Meghan ausgestrahlt. Der erste Trailer dazu sorgt jetzt schon für Wirbel.



"Harry & Meghan: A Royal Romance" lautet der Titel des Fernsehfilms. In dem 20 Sekunden langen Trailer sieht man vor allem eines: Kitsch. Kniend macht Harry den Heiratsantrag, woraufhin Meghan sich die Hände vor den Mund wirft. Ob dies auch in Realität so abgelaufen ist, ist fraglich. Darüber hinaus sieht man die beiden in dem kurzen Teaser dem Sonnenuntergang entgegengehen und natürlich jede Menge romantische Küsse.

Viel Kritik

In den Hauptrollen zu sehen sind die US-amerikanische Schauspielerin Parisa Fitz-Henley als Meghan Markle und der britische Schauspieler Murray Fraser als Prinz Harry. Zu sehen sein sollen im Film die Anfänge der Beziehung, das erste Date, die erste Reise sowie der Heiratsantrag. Für Aufregung und jede Menge Kritik sorgt jedoch die schon im Trailer angedeutete Sexszene.



"Die guten Sitten wurden verletzt. Eine Szene, die das Paar nackt im Bett zeigt, ist der ultimative Anreiz für all die, die so einen Dreck und solch eine Perversion sehen wollen", zeigte sich Thomas Mace-Archer-Mills, der Gründer und Vorsitzende der "British Monarchist Society" im Gespräch mit der britischen Zeitung "Daily Star" verärgert. Auch andere Royal-Family-Experten waren davon nicht sonderlich begeistert. Der Kensington-Palast selbst äußerte sich zu den Aufreger-Szenen bisher noch nicht.