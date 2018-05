Harry & Meghan: Das flüsterten sie wirklich

Zuseher der royalen Hochzeit waren am Samstag schockiert: Hat Harry wirklich in der Kirche zu seiner Meghan gesagt "I'm sh****** it"? (Übersetzung etwa: Ich sch... mir in die Hose) (Hier nachlesen: Hat Harry DAS wirklich zu Meghan gesagt? ) Offenbar reagierte der Prinz so auf die Frage seiner Braut, wie er sich fühlt. Das vermuteten zumindest zahlreiche Twitter-User.

In den sozialen Medien gingen die Wogen hoch - vor Begeisterung: "Harrys 'Ich sch... mir in die Hose' war DER Moment der Hochzeit für mich", schrieb in Twitter-User. Ein anderer ergänzte: "Großer Fan von Harry, der 'Ich sch*** mir in die Hose' vor jedem verdammten Land der Welt gesagt hat.

Das wurde wirklich geflüstert

Lippenleser britischer Medien sind sich allerdings sicher, dass der Prinz "You look amazing" (Du siehst großartig aus) gesagt haben soll. Danach scheiden sich die Meinungen, ob Prinz Harry "I'm so lucky" (Ich bin so glücklich) oder "I missed you" (Ich habe dich vermisst) geflüstert hat.



Meghan schien es jedenfalls gefallen zu haben, denn glücklich lächelnd antwortete sie: "Thanks" (Dankeschön).

Als die Trauung schließlich vorbei war, fragte Meghan ihren Ehemann auf den Stufen der St. George's Kapelle: "Do we kiss now?" (Küssen wir uns jetzt?) Harry antwortete daraufhin voller Erwartung: "Yeah."

Während der Kutschenfahrt zeigte sich Meghan überwältigt. "Wow" ist an ihren Lippen zu erkennen.

Und Harry soll während der Kutschenfahrt voll Vorfreude auf die anschließende Party gesagt haben: "Ich bin jetzt bereit für einen Drink."