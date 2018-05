Harry & Meghan: Gelächter bei Hollywood-Moment

Sie haben es getan: Harry und Meghan haben "Ja" gesagt. Vor hunderten Gästen haben sie sich ihre Liebe gestanden - und gleich für Lacher gesorgt. Nachdem Harry seiner Meghan den Schleier zurückgeschlagen hat, fragte der Priester, ob es jemand einen Grund weiß, warum die beiden nicht den Bund der Ehe eingehen sollten.

Während in Hollywood wohl eine von Harrys Ex-Freundinnen Cressida Bonas oder Chelsy Davy aufgesprungen wäre, bleibt es am Samstag kurz ruhig. Dann bricht die ganze Kirche in erleichtertes Gelächter aus.