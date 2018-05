Harry & Meghan: Sehen Sie das romantische Detail auf diesem Bild?

Es war die Hochzeit des Jahres. Am Samstag gab Prinz Harry in Windsor seiner Meghan Markle das Ja-Wort - vor den Augen der ganzen Welt. Millionen Zigtausende Schaulustige vor Ort und Millionen Menschen vor den TV-Bildschirmen verfolgten die royale Hochzeit. Harry und Meghan waren am Samstag mit Sicherheit die am meisten fotografierten Menschen der Welt. Es gibt bestimmt tausende Fotos von der Trauung, aber jetzt sprechen alle nur mehr über diese Luftaufnahme und ein romantisches Detail, über das britische Medien berichten.

Video zum Thema Meghan & Harry: Das war die Hochzeit - Fazit Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Das Bild des Fotografen Yui Mok ist ein ganz besonderes. Es zeigt das Brautpaar aus der Luft bei der Kutschfahrt nach der Zeremonie. Findige Twitter-user haben entdeckt, dass die Körper der beiden Liebenden ein Herz bilden.

© AFP