Harry und Meghan: Offizielle Titel bekannt gegeben

Harry und Meghan sagen "Ja". Am Samstag findet in Windsor die Hochzeit des Jahres statt. Eines der größten Geheimnisse - neben dem Kleid von Meghan - waren die Titel, die Harry und Meghan nach der Vermählung tragen werden. Dieses Geheimnis wurde jetzt vom Kensington Palast gelüftet: Harry und Meghan werden Herzog und Herzogin von Sussex. Harry wird außerdem die Titel Graf von Dumbarton sowie Baron von Kilkeel tragen.

Hüte und Schals in Union-Jack-Optik, Hochzeitskleider und Picknickkörbe: Schon am frühen Morgen haben sich tausende Royal-Fans in Windsor zur Hochzeit des Jahres versammelt. Mit Klappstühlen und Verpflegung warten sie am Long Walk, um später einen Blick auf das Brautpaar und die Hochzeitsgäste zu erhaschen - die große Allee führt schnurgerade zum Schloss Windsor, wo die Trauung stattfindet.

Um Punkt 13.00 Uhr MESZ beginnt der Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle, wo sich Prinz Harry und Meghan Markle das Jawort geben. Danach will das Brautpaar mit einer Kutsche durch Windsor fahren und sich den Fans zeigen.