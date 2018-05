Spektakel

Über 100.000 in Union-Jack-Flaggen gehüllte, jubelnde Fans auf den Straßen von Windsor, Stars wie George Clooney oder David und Victoria Beckham in der St. George’s Chapel – und zwei Milliarden vor den TV-Schirmen: Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle wollte niemand verpassen, ist die filmreife Liebe des britischen Royal mit der bürgerlichen US-Schauspielerin doch das wahr gewordene Märchen.

Und die Aufregung und Vorfreude war dem Paar anzusehen, als es in der St. George’s Chapel einander vor dem Altar „I will“ versprach.

Emotionen

Alle staunten dabei über Meghans schlichte Traumrobe von Givenchy und den unrasierten Harry, der wie Bruder William in einer Gardeuniform der „Blues and Royals“ erschien. Die Liebe der beiden war für alle sichtbar: Als er seine Meghan erblickt, stehen Harry Tränen in den Augen. Er flüstert ihr zu: „Du siehst fantastisch aus. Ich habe dich vermisst.“ Dann steckt er seiner großen Liebe den aus walisischem Gold gefassten Ehering, ein Geschenk von Elizabeth II., an und macht sie nicht nur zur glücklichsten Frau der Welt, sondern auch zur Herzogin von Sussex und Königlichen Hoheit.

Botschaft

Das 47 Millionen Euro teure Jawort, von dem der Palast live berichtete, sorgte für Überraschungen: Trotz der Dekoration aus 200.000 Blumen von 60 Floristen hielt das Paar die Zeremonie betont bodenständig – und modern. Gelächter beim Jawort, einen Gospelchor und die leidenschaftliche Predigt von Michael Bruce Curry haben die Royals bei einer Trauung auch noch nie erlebt. Es war ein Signal für ein weltoffenes Königreich. Statt Geschenke wollte das Paar Spenden für gleich sieben Charitys.



Eine tolle Botschaft! Und eine tolle Liebesshow.