Heute wurde bekannt, dass Prinz Charles seine baldige Schwiegertochter Meghan Markle in der Kirche zum Altar führen wird.

Vater zu krank

Dieser Entscheidung ging ein tagelanges hin und her voraus: Meghans Vater Thomas Markle hätte sie, ganz traditionell, bei diesem Gang begleiten sollen. Doch dann kam die Foto-Affäre, seine Scham und schließlich eine Herz-OP dazwischen. Ein Statement des Kensington Palastes wurde ausgeschickt.

Novum bei Brit-Royals

Diese besondere Situation wird nun auch eine besondere Maßnahme bringen. Meghan wird, so sind sich britische und amerikanische Medien einig, einen Teil des Weges alleine zurücklegen. Charles soll sie erst beim Chorraum und nicht schon am Eingang der Kapelle abholen. Das ist - im Gegensatz zu anderen Königshäusern - für den strengen britischen Adel eine absolute Novität. Was das zu bedeuten hat, ist klar: Es ist ein Signal, dass Meghan als starke, unabhängige Frau ihren Weg gehen will.