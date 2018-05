Meghan: Zweites Brautkleid für die Party

Es war die Hochzeit des Jahres: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) haben am Samstag in Windsor geheiratet. Die englische Kleinstadt war im Ausnahmezustand. Zehntausende Fans jubelten dem Paar zu, als es mit der offenen Kutsche durch die Menge fuhr. Zuvor gab es den ersten Kuss nach der Hochzeit.



Bei der Trauung hatte Meghan mit einem schlichten Brautkleid überrascht: Als "Sinnbild zeitloser schlichter Eleganz" beschrieb der Kensington-Palast das von der britischen Designerin Clare Waight Keller für Givenchy entworfene seidene Kleid mit U-Boot-Ausschnitt, das Markle am Samstag bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry trug.





Neue Kleidung

Am Abend durften royale Fans noch einen Blick auf das Brautpaar zu erhaschen - mit neuer Garderobe: Gegen 20.00 Uhr fuhren sie im elektrischen Jaguar zum Abendempfang von Harrys Vater Prinz Charles ins etwa zwei Kilometer entfernte Frogmore House, ein idyllisch gelegenes Anwesen auf dem Schlossgelände.

© Getty Images

Meghan trug dabei ein Holderneck-Kleid von Stella McCartney. Auch Prinz Harry ließ die Uniform zu Hause und kam im eleganten Smoking.