Meghans Halbschwester landet in Klinik

Wieder ein neues Drama bei den schrecklich netten Markles: Jetzt landete die Halbschwester der royalen Braut Meghan Markle, Samantha, im Spital.

Sie wurde wegen des Verdachts auf einen gebrochenen Knöchel und einem lädierten Knie in ein Spital in Florida eingeliefert, berichtet der Promidienst TMZ.

Unfall mit Paparazzi

Ihr Freund Mark erzählte dem Portal, dass es nahe einer Mautstelle auf einem Freeway eine Konfrontation mit Paparazzo gegeben hätte: Die Fotografen hätten sie überholt und geschnitten, um Fotos machen zu können. Ihr Freund am Steuer wäre dann in einen Betonpfeiler gerast.

Durch die Wucht des Aufpralls wäre sie gegen die Windschutzscheibe geprallt und zusammengesackt. Samantha leidet an Multipler Sklerose. Sie wird in der Notrufnahme eines Spitals in Florida behandelt, möglicherweise wegen eines Knöchelbruchs.

Vater verpasst Hochzeit

Ihr Vater Thomas Markle wurde währenddessen am Herzen operiert nach einem Infarkt in der Vorwoche. Er wird die königliche Hochzeit seiner Tochter verpassen.

In einer Stellungnahme gegenüber TMZ sagte er: “Ich bin ok, es wird eine Zeit brauchen, bis alles verheilt ist, ich werde ein paar Tage im Spital bleiben”.