Prinz Harry bestellte Pizza für die Feier

Es war die Hochzeit des Jahres: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) haben am Samstag in Windsor geheiratet. Die englische Kleinstadt war im Ausnahmezustand. Zehntausende Fans jubelten dem Paar zu, als es mit der offenen Kutsche durch die Menge fuhr. Zuvor gab es den ersten Kuss nach der Hochzeit.



Zur Trauung in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor kamen neben der Queen und der königlichen Familie überraschend viele Prominente aus dem Showbiz und dem Sport. Darunter waren George und Amal Clooney, David und Victoria Beckham, Elton John, US-Moderatorin Oprah Winfrey und Tennisstar Serena Williams - insgesamt nahmen 600 Gäste teil. In der Abendsonne fuhr das Brautpaar später zu zweit in einem sportlichen Oldtimer-Cabrio zum Frogmore House in der Nähe des Schlosses zu einem Fest mit etwa 200 Gästen

Edles Essen beim Empfang

Beim Empfang auf Schloss Windsor am Nachmittag blieben die Hochzeitsgäste von Prinz Harry und Meghan unter sich. Was sie speisten, hat der Palast aber bekanntgegeben. Unter den Häppchen waren Spargel mit Schinken und Spargel mit Tomaten und Mozzarella, pochiertes Huhn, Lamm aus der Region, Erbsenrisotto, Bauchfleisch und Apfelkompott.



Angestoßen wurde unter anderem mit Champagner und Wein. Thronfolger Prinz Charles, Harry und Meghan hielten Ansprachen. Die Moderation übernahm Harrys Bruder und Trauzeuge, Prinz William.



Zum Programm gehörte auch das Anschneiden der Hochzeitstorte vor den rund 600 Gästen. Dass das Brautpaar auf den traditionellen schweren Fruchtkuchen verzichtete, wird als eines von vielen Signalen gewertet, dass Harry und Meghan frischen Wind ins Königshaus bringen wollen. Die Torte enthält unter anderem Holunderblütensirup von Ländereien der Queen. 150 Blumen dienen als Deko, die meisten davon aus Großbritannien.

Pizza-Bestellung

Doch warum bestellte Prinz Harry laut Daily Mail jede Menge Pizzen, wenn es doch so wunderbare Gerichte gab? Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, wurden gegen 19 Uhr Dutzende Pizzen per Plastikbehälter ins Schloss gezogen.

© Screenshot/YouTube/Daily Mail

Wie vermutet wird, waren diese wohl für die Mitarbeiter gedacht, welche bei den Vorbereitungen in den letzten Wochen sowie am Hochzeitstag fleißig mithalfen.