Royal Wedding: Die schrägsten Wetten

Die Engländer sind für zwei große Lieben bekannt: die zum Königshaus (auch wenn sie über einzelne Mitglieder manchmal ätzen) und die zum leidenschaftlichen Wetten. Was gibt es denn Schöneres, als beide zu verbinden? Anlässlich der Trauung von Harry und Meghan am 19.5. sind so einige ganz skurrile Wetten im Umlauf.

Mega-Summe

Meghan ein weißes Kleid tragen? Von welchem Designer? Wird Harry in Uniform vor den Altar treten? Auf diese und viele weitere bisher unbeantwortete Fragen kann man bei den Wettbüros sein Geld setzen. Dem "Forbes"-Magazin zufolge wird geschätzt, dass mehr als eine Million Pfund (rund 1,13 Millionen Euro) für Wetten rund um die Hochzeit ausgegeben werden.

Junggesellenabschied

Das ungefähre Ziel der Hochzeitsreise gilt laut Rupert Adams vom Wettanbieter William Hill als offenes Geheimnis: Afrika. Für den Junggesellenabschied von Harry wird ein Ort in Großbritannien für wahrscheinlich gehalten. "In Las Vegas hat er sich vor ein paar Jahren eindeutig blamiert", sagt Adams mit Blick auf Partybilder, die den Prinzen im Jahr 2012 nackt beim Feiern in einem Hotel zeigten. Auch die Tatsache, dass der als konservativ-vorsichtig geltende William als Trauzeuge gewählt wurde, erhöht demnach die Wahrscheinlichkeit, dass Harry und seine Freunde nicht im Ausland über die Stränge schlagen.

Verrücktes

Es gibt auch einige sehr gewagte Wetten. Zum Beispiel, dass sich Prinz William vor der Hochzeit noch einer Haartransplantation unterzieht und seine Halbglatze gegen einen üppigen Schopf eintauscht. Trotzdem kann man bei William Hill darauf sein Geld setzen. Die Chancen stehen bei 16:1 - für jedes eingesetzte Pfund könnte man also 16 Pfund gewinnen. Wer mit der Einschätzung richtig liegt, dass Harrys großer Bruder mit einer Perücke erscheint, bekommt sogar das Hundertfache zurück.

Baby und Pünktlichkeit

Auch eine Wette darauf, dass Meghan bei der Hochzeit bereits schwanger sein wird, könnte sich lohnen. Gesetzt den Fall, dass Meghan wirklich bereits ein Baby erwartet, können Spieler ihren Einsatz bei Paddy Power mehr als versechsfachen. Auf den Namen des Kindes kann man auch bereits tippen. Alice und Arthur sind neben Harry und Henry die Favoriten. Wer richtig liegt mit der Prognose, dass Meghan mindestens zehn Minuten zu spät vor den Altar treten wird, darf sich auf das Zehnfache seines Einsatzes freuen.

Brautkleid

Spannend bis zum letzten Moment wird auch, von welchem Designer das Kleid - oder möglicherweise: die Kleider - der Braut kommen werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass Meghan abends ein anderes tragen wird als am Vormittag. Die besten Chancen werden dem australischen Designer-Duo Ralph & Russo zugestanden, an zweiter Stelle steht Stewart Parvin.

Musikalisches Programm

Auch die Frage, welche Musiker am großen Tag von Harry und Meghan singen werden, interessiert Royal-Fans brennend. Kaum einen Zweifel gibt es daran, dass Elton John einen Auftritt haben wird. Der 71-Jährige war mit Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana befreundet und trat bei deren Trauerfeier 1997 in der Westminster Abbey in London auf. Der für Diana umgeschriebene Song "Candle in the Wind" wurde zum Welthit. Deutlicher Hinweis, dass die Buchmacher richtig liegen könnten: Für den Tag der Hochzeit und den Tag davor sagte Elton John Konzerte in Las Vegas ab.

Buchmacher verfehlt

Beim Namen des dritten Kindes von Prinz William und Herzogin Kate, Louis, lagen die meisten Buchmacher übrigens daneben. In einer Sache wird das Hochzeitspaar aber wohl inständig hoffen, dass die Buchmacher diesmal recht behalten: Regnen wird es demnach am Hochzeitstag eher nicht.