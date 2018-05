Es war die Überraschung der zwölften Staffel von "Teenager werden Mütter". Nach der tränenreichen Trennung zwischen Andi und Meli kam es nach einer Auszeit zu einer wunderschönen Versöhnung. Melanie war wieder schwanger. Und nun ist das Baby geboren! Am 5.5. erblickte der kleine Jason Timothy in einer Grazer Privatklinik per Sectio das Licht der Welt. Er wog 3,4 Kilo und war 50 Zentimeter groß. Schwesterchen Chayenne-Celina hält ihn stolz in den Armen, wie man hier sehen kann.

Traumjob

Nicht nur das zweite Baby ist eine Neuigkeit bei Melanie und Andreas. Die beiden sind umgezogen. Im Bezirk Mödling haben sie eine große Bleibe mit Garten, zwei Kinderzimmern und einem Wintergarten gefunden. Von dort aus wird Meli ihren absoluten Traumjob, die Arbeit als Nageldesignerin, ausüben. Sie hat sich vor einiger Zeit damit selbstständig gemacht. Auf ihrer Internetseite kann man Melis Nagelkreationen bewundern und sich bei ihr einen Termin ausmachen.