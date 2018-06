Diese Österreicher kamen definitiv besser in einer Heidi-Klum-Show an als unsere Skandalmodels Victoria und Zoe bei GNTM.

Goldener Buzzer

Die Akrobatikgruppe "Zurcaroh" aus Vorarlberg begeisterte bei der Auftaktfolge von "America's Got Talent" die Jury. 12 Millionen Zuseher verfolgten den Staffelauftakt der Castingshow und wie die Truppe von Moderatorin Tyra Banks sofort per goldenem Buzzer in ein Viertelfinale katapultiert wurde. Bei der Artistik-Gruppe handelt es sich um 50 Personen zwischen sieben und 40 Jahren. Ab dem 14. August sind die Viertelfinalshows live zu sehen.

Tyra Banks ist hin und weg!