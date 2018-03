Austro-Power bei „Let’s Dance“

Das Parkett ist frisch poliert, die Glitzerkostüme hängen bereit, die Kandidaten tanzen sich seit Wochen ein und Neo-Moderatorin Victoria Swarovski (24) ist schon eingeflogen. Der TV-Star stellt sich voll motiviert der neuen Herausforderung als Let’s Dance-Host. „Friday is the name of the game“, schreibt sie auf Facebook zu einem Foto aus dem Flieger. Morgen um 20.15 Uhr kann sie auf RTL beweisen, wie hart sie an sich gearbeitet hat.

Auch Barbara Meier (31), Topmodel und Freundin des österreichischen Immo-Tycoons Klemens Hallmann, ist heuer mit von der Partie. Sie trainiert schon fleißig für die erste Kür. Nach ihrem ersten Probentag legte sie gleich ein Nickerchen am Boden ein. So erschöpft war sie. „Jetzt erst einmal durchatmen und Augen für ein paar Minuten schließen“, schrieb sie unter ein Instagram-Foto. Mit welchem Profitänzer die Beauty ins Rennen geht, ist noch geheim. Zu ihren Konkurrenten zählen unter anderem Schauspielerin Tina Ruland, Bachelorette Jessica Paszka, Moderatorin Charlotte Würdig oder Sänger Jimi Blue Ochsenknecht. Jetzt kämpfen auch die VIPs bereits mit Lampenfieber.

Victoria Swarovski kennt das nur zu gut – schließlich hat sie 2016 selbst teilgenommen und gewonnen.