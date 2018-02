Bachelor Carina: Pikante Sex-Vorlieben?

Die 21-jährige Carina wirkt wie die Unschuld vom Lande: ein niedliches Lächeln, manchmal fast eine scheue, zurückhaltende Art...

Aufgeschlossen

Doch in der Blondine steckt mehr. Je länger sie beim "Bachelor" mit dabei ist, desto mehr erfahren die TV-Zuseher von ihr. Für eine Überraschung sorgte sie schon zu beginn: Ein riesiges Tattoo ziert Arm und Rücken. Bei ihrem Übernachtungsdate mit Daniel zeigte sich die 21-jährige auch eher aufgeschlossen, schmuste mit dem Bachelor.

Pinke Box

Dank der Homedates bei den Kandidatinnen, ist den Zusehern ein witziges Detail in Carinas Zimmer aufgefallen. Im Regal neben ihr steht in einer Einstellung eine rosa Kiste mit der Aufschrift "Toys". Ob diese etwa Rückschlüsse auf ihre sexuellen Vorlieben zulässt? Sogleich ging es im Netzt rund, was ist denn darin bloß verstect - Handschellen, peitsche a la 50 Shades?

Ist um Himmels Willen keinem aufgefallen, dass Carina da eine pinke Kiste mit der Aufschrift „Toys“ stehen hat?? Was da wohl drin ist?? Ü-Ei-Figuren sicher nicht! Peinlich... #Bachelor pic.twitter.com/C64cjXIbWD — julchen1806 (@julchen18061) 21. Februar 2018

Entwarnung

Carina gibt Entwarnung, es seien lediglich Bürosachen darin zu finden. Dazu schreibt sie, etwas entnervt wie es scheint: "Was lernen wir daraus? Man sollte nicht immer nur nach dem Äußeren gehen." Warum auf der Box allerdings Toys draufsteht un nicht beispielsweise Büro, das hat die Blondine bislang nicht verraten...

Der Bachelor - das Finale am 28.2. um 20:15 auf RTL.