So ganz hat es doch kaum einer geglaubt, dass der Bachelor wirklich und ganz echt glücklich ist mit seiner Auserwählten.

Alles Fake?

Gerüchte, die Liebe sei nur Show, gibt es seit dem Staffelende der Kuppelshow. Trotz des berührenden Liebesgeständnisses von Daniel an seine Kristina! Jetzt heißt es einmal mehr, dass Daniel es nicht ernst ist mit seiner Flamme. Der Grund: Kristina musste ihren 25. Geburtstag ohne ihn verbringen. Daniel war auf einer Veranstaltung in Heilbonn unterwegs, um Rosen zu verteilen. Kristina feierte in ihren Geburtstag am Rande des Parketts von "Let's Dance" hinein. Die Distanz zwischen den Wohnorten der beiden ist nicht ohne: Daniel lebt nach seiner Rückkehr aus Amerika wieder in Berlin und Kristina im über 500 Kilometer weit entferntem Essen. Insider behaupten, das Liebes-Aus werde bald offiziell bekannt gegeben.

Kristina an ihrem Geburtstag