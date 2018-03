Bachelor: Ist das Beweis für Fake-Liebe?

Bereits vor dem großen Bachelor-Finale am 7.3. wurden die wildesten Gerüchte laut, dass Daniel Völz längst anderweitig vergeben ist.

Liebeskarussell

Mit seiner Auserwählten Kristina soll der Junggeselle den Insider-Infos zufolge schon kurz nach dem Finale gebrochen haben. Noch zeigen sich die beiden sehr verliebt im TV und auf sozialen Plattformen.

Alles Fake?

Wer soll die Dame sein, die statt Kristina an Daniels Seite ist? Chethryn Schulze, bekannt aus "Love Island". Daniel und sie sollen sich über gemeinsame Freunde kennen- und schließlich lieben gelernt haben. Irgendwann nach Ende der Bachelor-Dreharbeiten (die seit etwa drei Monaten vorbei sind). Vor der Ausstrahlung des Finales der Kuppelshow postet Chethryn ein Foto von sich, dass sie glücklich (aus)lachend zeigt. Dazu schreibt sie: "Was denkt ihr, wer die letzte Rose bekommt?" Ob das Reality-Sternchen damit nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen will, oder ob wir bald mehr erfahren, bleibt spannend.