Bachelor: Letzte Rose geht an Kristina

Sie träumt von der großen Liebe und bekennt: „Ich glaube an das Schicksal.“ Jetzt hat sich das (Fernseh-)Schicksal für sie entschieden: Das 24-jährige Model Kristina ist die große Siegerin der RTL-Kuppelshow Bachelor. Traummann Daniel Völz (32) vergab seine allerletzte Rose an die zielstrebige Abiturientin Kristina, die im Alter von 14 Jahren mit ihrer Familie von Kasachstan nach Deutschland gezogen ist und heute in Essen lebt.

Bittersüß

„Es war heute schwer aufzustehen, weil ich weiß, dass heute der Tag ist, an dem ich ein Herz brechen muss. Aber wiederum auch ein Herz schweben lassen kann. Es ist bittersüß“, meinte Rosenkavalier Daniel am Tag der Entscheidung. Der Immobilienmakler, der in Sarasota im US-Bundesstaat Florida lebt, weiter: „Ich hab natürlich auch wahnsinnig Angst, für mich selbst die falsche Entscheidung zu treffen.“ Doch wie immer gab es vor der letzten Nacht der Rosen ein Treffen mit der Familie des Bachelor. Daniel stellte die letzten beiden Damen, Svenja (22) und Kristina, seiner Mutter Rebecca vor.

„Heute ist ein wichtiger Tag. Ich lerne ­seine Mutter kennen. Ich habe mir dafür nichts vorgenommen, werde bleiben wie ich bin“, meinte Kristina vor dem entscheidenden Treffen mit Daniels Mutter. Zwischen Rebecca und Svenja stimmte die Chemie dann von Anfang an. Das machte auch den Bachelor glücklich.

Entscheidung

Zumindest einige Schmetterlinge spürte Kristina dann vor der Entscheidung in ihrem Bauch flattern. „Ich bin hierhergekommen, um mich zu verlieben und wirklich was Ernstes mit einem Mann anzufangen. Ich bin mir sicher, da ist was zwischen Daniel und mir.“ Auch Kristinas Final-Konkurrentin Svenja war von ihrem Erfolg überzeugt und meinte: „Die letzte Rose ist zum Greifen nah und ich wünsche sie mir wirklich sehr.“

Ernüchterung

Doch die Ernüchterung – zumindest für die Bachelor-Fans – folgte noch vor dem Finale. Denn nicht nur Daniel soll bereits in fixen Händen sein, wurde mehrfach lanciert, auch Finalistin Kristina soll heimlich einen Freund haben. (Albert Sachs)

