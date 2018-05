'Bachelor in Paradise': Die Geheim-Verträge

© MG RTL D / Arya Shirazi

„Auf den Oli könnte ich im Paradies verzichten …“

Pam ist in Santo Domingo geboren, in ihr stecken also 100% Dominikanische Republik und damit Feuer und Fröhlichkeit im Blut. Leider hat es für sie vor drei Jahren in der Staffel mit Oliver Sanne nur bis zur zweiten Folge gereicht. Im Paradies möchte Pam jetzt selbstsicherer auftreten und mit geballter Charme-Offensive ihr Single-Dasein nach vier Jahren endlich beenden.