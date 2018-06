Sind wir mal ehrlich: Was hinter den Kulissen von Castingshows passiert, ist viel interessanter, als die gezeigten Szenen im TV. So ist es auch bei "Bachelor in Paradise" der Fall.

Traumdate

Das Finale ist gelaufen, drei Paare haben zueinander gefunden. Und die allersüßesten sind: Evelyn und Domenico. Bei ihrem Traumdate im Helikopter funkte es gewaltig. So sehr, dass sie schon von gemeinsamen Babys redeten! Domenico: "Wollen wir ganz viele Bachelor-Babys?" fragte er seine Auserwählte.

Babys

Und Evelyn antwortete wohlwollend:"Ich würde gerne fünf kleine Evelyns haben!" So unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass aus einer Casting-Show-Romanze Nachwuchs entsteht. Denn nach dem Geturtel bei "Love Island" hat es bei einem Pärchen (Elena und Mike fanden allerdings erst nach der Sendung zusammen) so eingeschlagen, dass bald das gemeinsame Baby geboren wird.

Geheimer Sex?

Weniger romantisch, dafür erotisch ging es zwischen Carina und Philipp zu. Vor dem Finale kam es zwischen den beiden zu einem Geheim-Treffen. Es wurde vermutet, dass die zwei nach einem Weg suchten, ungestört Sex zu haben - was ihre Rosenpartner sicher ordentlich verärgert hätte. Schließlich war es aber nur ein Teaser auf die Sendung.

Verliebt nach dem Finale!

Carina meldet sich auch