Bachelorette: Darum bekam ER schnellste Rose

Die Kuppelei bei der "Bachelorette" ist wieder losgegangen. Seit dem 18.7. wird wieder heftig geflirtet, um die Herzensdame gebuhlt und um Rosen gefeilscht.

Schnellste Rose

Nadine Klein, die Dame, um die sich bei den Kandidaten alles dreht, überraschte mit einer Ratzfatz-Rose. So schnell wurde noch nie eine Blume an den Mann gebracht. Bereits beim ersten Kennenlernen machte Jorgo Alatsas so einen guten Eindruck, dass Nadine ganz verzaubert von dem Griechen war. Also wartete sie nicht bis zum späteren Cocktail oder der Entscheidung, sondern drückte ihm umgehend eine Rose in die Hand.

Komplimente, Geschenk

Doch, was hat Jorgo, was die anderen nicht haben? Vor allem hatte er eine Gitarre dabei, sag ein Ständchen für die Bachelorette, das ihr sehr gut gefiel. Dann gab es noch Komplimente und ein Geschenk. Nadine war vollends beeindruckt von diesem Kandidaten und meinte: "Du hast Mut bewiesen. Du bist direkt auf mich zugekommen. Du bist wahnsinnig offen. Du wirkst auch null nervös. " So gab es für ihn die schnellste aller bisher vergebenen Rosen...

