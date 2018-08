Bachelorette: Sind diese Jungs nur Schwindler?

In der romantischen Castingshow "Bachelorette" sind ein Haufen männlicher Kandidaten vor laufender Kamera auf der Suche nach der großen Liebe. So ist das auf jeden Fall theoretisch. Denn oft wollen die Kandidaten nur bekannter werden, nehmen teil um ihren Marktwert zu steigern. So soll das nun auch in der aktuellen Staffel der Fall sein. Besonders drei der Kandidaten haben es nicht auf die Bachelorette Nadine abgesehen - sondern auf Erfolg.

Pikant

Gerde die drei Favoriten sollen schummeln, wenn es um die Gefühle geht. Alex, Filip und Maxim haben, wie deutsche Medien berichten, nur die Karriere in Kopf. Ein Blick auf ihre sozialen Netzwerke zeigt, wie ehrgeizig diese Jungs sind. Alex arbeitet als Fitnesstrainer, ist gewöhnt, sich im guten Licht zu präsentieren - er zeigt wann immer er kann, was er hat.

Der bärtige Beau Filip ist seines Zeichens kein TV-Debütant. Er hat schon in der RTL2-Dokumentation "Workout" mitgemacht, lässt als Personaltrainer auch seine Muskeln spielen.

Und schließlich gibt es da noch Maxim, das Männermodel: Für ihn ist Präsenz im TV ganz entscheidend. Bislang hat der 29-jährige auch eine sehr gute Figur gemacht, sich als netter Junge von nebenan gezeigt.

Wer es ernst meint und wer vielleicht nur auf schnellen Ruhm aus ist, das werden wir im Laufe der Staffel noch herausfinden...

"Die Bachelorette" - jeden Mittwoch, auf RTL um 20:15.

Daniel durfte übrigens als Erster über Nacht bleiben...