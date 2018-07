Bachelorette: So viel wurde noch nie geknutscht

Die neue Bachelorette Nadine Klein ist keine Unbekannte. Immerhin war sie eine der Ladys beim diesjährigen Bachelor. Dort konnte sie zwar nicht viele Rosen abgreifen, aber punktete mit ihrer klaren, charmanten Art und einer starken TV-Präsenz. Deswegen darf sie nun zur Rosenverkäuferin, ähm, Rosenverteilerin werden.

Zurückhaltend

Im Vorfeld hat sich die 32-jährige eher bedeckt gehalten, gemeint, dass ein Mann sie schon überzeugen muss, um weiter zu kommen. In einem Trailer zur Show sagt sie noch ganz romantisch: "Ich will einen Mann, der mich zum Träumen bringt". Das hört sich mehr nach Liebe als Lust an. Doch dann wird der Clip recht heiß...

Küsserkönigin

Wir sehen wie Nadine sich gleich zu mehreren Kandidaten in verschiedenen Situationen rüberbeugt um sie zu küssen! Oho, einer wird sogar zum Übernachten eingeladen. Ob sie damit den Kuss-Rekord knackt? Ihr männliches Pendant wäre dann Daniel Völz, der dieses Jahr zum Schmusekater wurde und sich frech durchkostete. Dass er nach einer Knutscherei gleich eine raus schmiss, war ein kleiner Skandal. So gesehen hätten Nadine und Daniel vielleicht doch gut zusammen gepasst. Doch Nadine kann sich nun aus einem ganzen Haufen ihren eigenen Rosenverehrer suchen...

Die Bachelorette - ab dem 18.7. auf RTL, 20:15