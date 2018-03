Elegant und erotisch bewegte sich Barbara Meier in der vergangenen Ausgabe der Tanzshow "Let's Dance" übers TV-Parkett. Zusammen mit ihrem Profitanzpartner Sergiu Luca zeigte sie zu "Sign Your Name" eine heiße Rumba. Die Jury stellte fest, dass es zwischen den beiden geknistert hat, das Paar ergatterte 17 Punkte.

Viel Nähe der beiden

Doch wie geht man mit so viel Nähe um, dem ständigen engen Körperkontakt? Der GALA sagte Meier, dass sie solche Szenen gewöhnt sei, immerhin arbeite sie als Schauspielerin und Model: "Ich kenne das ja auch, dass ich Szenen mit Männern spielen muss. Daher ist das jetzt nicht so aufregend für mich." Sie ist glücklich an den Unternehmer Clemens Hallmann vergeben und Lucas Ehefrau ist Regina, die in dieser Staffel mit Thomas Herrmanns über Parkett schwebt. Auch Luca betont, wie professionell die beiden mit dem Körperkontakt umgehen würden.

Fanstimmen

Den Fans gefällt die Leistung des Paares jedenfalls, wie man auf Facebook lesen kann. Einziger Kritikpunkt: Es wurde zu wenig getanzt, zu viel gepost.

