Die Erfolgsserie "Big Bang Theory" ist um einen weiteren illustren Stargast reicher. Für die Rolle von George Cooper, dem Bruder von Super-Genie Sheldon, hat man sich einen echten Hollywood-Star geangelt.

© Warner Bros.

Jerry O'Connel, Star aus dem Hollywood-Klassiker "Stand by me", verkörpert das komplette Gegenteil von Serien-Bruder Sheldon. In engen Jeans und Cowboy-Stiefeln flaniert Jerry alias George durch Dallas (Texas). Er verkauft Autoreifen und nennt sich "Dr. Tire" (Dr. Reifen).

Sheldon (Jim Parsons) fliegt in der aktuellen in den USA ausgestrahlten Folge zu seinem Bruder, um ihn zu seiner Hochzeit mit Amy Farraw-Fowler einzuladen.