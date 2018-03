Das macht Zoe nach dem Topmodel-Aus

Was wäre die diesjährige Staffel von "Germany's Next Topmodel" ohne unsere Zoe? Die Blondine sorgte schon für einigen Wirbel im Netz. Zum Beispiel, als ihre "beste Freundin" Victoria vor laufender Kamera verriet, dass Zoe ein Sex-Tagebuch führt, in dem bereits 60 Männer vermerkt sind.

Ehrgeizig

Doch neben den anfänglichen Skandalen um sie, beweist Zoe auch kontinuierlich, dass sie ehrgeizig ist und zeigen will, was in ihr steckt. Nach dem Umstyling, bei dem sie die Schlimmste Frisur erwischt hat, macht sie professionell weiter, "rockt" die Typveränderung ohne zu jammern. Das bringt ihr viel Wohlwollen bei Modelmama Heidi ein. Und schließlich einen Platz in der Top Ten, wie eine Bekannte oe24.at verraten hat.

Pläne

Doch was macht die 18-jährige nach dem Aus bei der Model-Show? Wie sie jüngst in einem Live-Video erzählte, will sie unbedingt die Schule fertig machen. Die hatte sie nämlich vor GNTM verlassen. Die Matura ist das große nächste Ziel der Blondine.